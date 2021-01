Sileri a Fanpage.it: “Varianti Covid? A mio avviso in questo momento non serve il lockdown”



Il viceministro alla Salute Pierpaolo Sileri è intervenuto durante la diretta live di Fanpage.it su YouTube per fare il punto sul vaccino anti-Covid, sui vari ritardi, e sul futuro del piano vaccinale in Italia. Ha spiegato che gli over 80 e over-65 verranno individuati e contattati per il vaccino, le altre fasce d’età dovranno prenotarsi. Sulle varianti ed eventuali nuove restrizioni ha detto che quelle adottate finora ci hanno protetto: “In futuro continuare coi vaccini e con riaperture graduali”.

