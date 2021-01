Silvio Berlusconi ricoverato telefona ad Alba Parietti, lei: “Mi ha commosso, gli voglio bene”



Silvio Berlusconi è stato ricoverato a Monaco per dei controlli. Alba Parietti è tra le tante persone che hanno espresso preoccupazione per le condizioni di salute del leader di Forza Italia. Non appena lo ha appreso, Berlusconi l’ha chiamata per rassicurarla: “Mi ha commosso, gli voglio bene”.

Continua a leggere



Silvio Berlusconi è stato ricoverato a Monaco per dei controlli. Alba Parietti è tra le tante persone che hanno espresso preoccupazione per le condizioni di salute del leader di Forza Italia. Non appena lo ha appreso, Berlusconi l’ha chiamata per rassicurarla: “Mi ha commosso, gli voglio bene”.

Continua a leggere

Continua a leggere