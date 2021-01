Siracusa, auto contro un camion: morti tre braccianti che tornavano a casa dal lavoro



Tre braccianti agricoli hanno perso la vita oggi pomeriggio in seguito a un drammatico incidente avvenuto in contrada Luparello, lungo la strada che collega Pachino a Rosolini. I tre stavano rientrando nelle rispettive case dopo una giornata di lavoro. È il secondo incidente stradale con vittime della giornata in Sicilia.

