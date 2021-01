Speranza: “Rt sale, epidemia è in fase espansiva. C’è bisogno di stringere, non di allargare”



“C’è una fase di recrudescenza del virus in tutti i paesi europei”, ha detto il ministro della Salute, Roberto Speranza, a “Che tempo che fa” in relazione all’andamento ancora alto dei contagi. Sul vaccino anti-Covid: “In questo momento siamo il primo paese dell’UE per persone vaccinate. Se ce l’avessero detto mesi fa forse non ci avremmo creduto. Abbiamo bisogno che più vaccini vengano approvati dall’Agenzia Europea del Farmaco”.

