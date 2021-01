Spinge via il nipotino che stava attraversando per salvarlo: nonno eroe investito a Torino



Non ha esitato un attimo davanti all’auto che stava per travolgerli e ha spinto via il nipotino che stava attraversando la strada con lui, facendosi così investire al posto del piccolo. Il nonno-eroe è stato portato in ospedale a Torino dove fortunatamente si trova in condizioni di salute non gravi.

