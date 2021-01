Terremoto in Sicilia, scossa di magnitudo 3.2 registrata in provincia di Enna



Scossa di terremoto di magnitudo 3.2 in Sicilia quest’oggi martedì 12 gennaio. Il sisma, così come rilevato dall’Ingv, l’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è stato registrato in provincia di Enna alle 17.38: l’epicentro è stato localizzato a 4 chilometri a Nord Est del comune di Sperlinga.

Continua a leggere



Scossa di terremoto di magnitudo 3.2 in Sicilia quest’oggi martedì 12 gennaio. Il sisma, così come rilevato dall’Ingv, l’Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, è stato registrato in provincia di Enna alle 17.38: l’epicentro è stato localizzato a 4 chilometri a Nord Est del comune di Sperlinga.

Continua a leggere

Continua a leggere