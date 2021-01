Terrorismo e negazionismo, arrestato un ragazzo di 22 anni a Savona



Operazione antiterrorismo questa mattina all’alba da parte della polizia nei confronti degli ambienti della destra radicale sia in Liguria che in altre regioni italiane. Arrestato un ragazzo di 22 anni di Savona accusato di aver svolto azione di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale aggravata dal negazionismo.

