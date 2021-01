Tiffany Trump si è fidanzata ufficialmente



Nell’ultimo giorno di mandato per Donald Trump, la figlia dell’ormai ex presidente degli Stati Uniti Tiffany Trump annuncia al mondo le sue nozze. La 27enne si è fidanzata ufficialmente con Michael Boulos, uomo d’affari figlio del magnate libanese Massad Boulos. Nonostante il tempismo non sia dei migliori, il suo entusiasmo è incontenibile: “Eccitata per questo nuovo capitolo della mia vita”.

