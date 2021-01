Torino, alla festa in casa arriva la polizia: invitati si nascondono in doccia, armadio e sgabuzzino



Una segnalazione sull’applicazione della Polizia di Stato YouPol ha indicato lo svolgimento di una festa, nonostante le restrizioni anti-Covid, in un appartamento in zona Santa Rita a Torino. Gli invitati si sono nascosti ovunque all’arrivo degli agenti e il padrone di casa, che non ha dato le generalità e ha offeso e minacciato i poliziotti, è stato denunciato.

