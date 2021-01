Torino, bidella si prostituisce per pagarsi le spese. Cade vittima di un estorsore



Torino, ha deciso di prostituirsi per pagarsi le spese domestiche che il suo lavoro da bidella non riusciva a coprire. Durante il primo appuntamento con un uomo, però, è stata minacciata. “Se non mi paghi dirò tutto alla scuola in cui lavori e perderai il posto”. La donna ha denunciato e l’uomo ha patteggiato una pena di due anni con risarcimento.

