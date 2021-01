Torino, carabinieri interrompono festa di compleanno con 40 invitati in una tensostruttura



Avevano organizzato una festa di compleanno con 40 persone, nonostante i divieti previsti dalle norme contenute nel nuovo Dpcm. E così i carabinieri sono stati costretti a intervenire e interrompere il party in corso: è accaduto in una tensostruttura a Orbassano, comune in provincia di Torino. Tutti i presenti sono stati tutti multati per violazione delle norme contro il Coronavirus.

