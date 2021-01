Torino, il gestore della community “Non prendermi per il chilometro” accusato di truffa



Aveva dato vita alla community “Non prendermi per il chilometro” per evitare le truffe sulle auto usate ma ora è stato accusato dalla Procura proprio di truffa sul contachilometri delle macchine che vendeva. Il tutto sarebbe da inquadrare in una battaglia con un altro colosso torinese della vendita di automobili.

