Torino, negazionisti bloccarono ambulanza: indagati per interruzione di pubblico servizio



Avevano inseguito un’ambulanza in servizio con un suv. Il proposito era quello di filmare l’inseguimento e provare che i mezzi di soccorso girerebbero senza nessun paziente a bordo, solo per spaventare la cittadinanza. Il veicolo, però, stava andando a prelevare un paziente in codice giallo con problemi respiratori. I due negazionisti sono indagati per interruzione di pubblico servizio.

