Torino, si gioca i soldi delle gite scolastiche: professore a processo



Aveva organizzato delle gite scolastiche nel 2018 che però non erano mai state portate avanti. Gli studenti, però, non avevano mai ricevuto i soldi versati e la preside ha deciso di indagare scoprendo così che il professore di musica li aveva intascati per finanziare la sua dipendenza dal gioco d’azzardo.

