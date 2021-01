Tra i furbetti del vaccino in Sicilia c’è anche un sindaco del Ragusano: indagine dei Nas



Ex amministratori locali, parenti di dirigenti sanitari e persino un sindaco in carica tra le persone che in Sicilia avrebbero “scavalcato la fila” per il vaccino covid facendosi somministrare la prima dose dell’antidoto al coronavirus pur non essendo in lista. “Le fiale scongelate sarebbero andate perse” ha spiegato la Asp ma dalle indagini dei Nas emerge che molti dei vaccinati sono politici locali informati in via preferenziale.

