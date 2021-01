Treno sotto la Manica a rischio bancarotta entro l’estate per colpa del coronavirus



Anche grandi aziende e gruppi che si credevano solidi rischiano in tracollo a casa della pandemia da covid non fa eccezione l’Eurostar Group, il consorzio ferroviario che gestisce il tunnel della Manica e il relativo trasporto passeggeri sui treni ad alta velocità tra Francia e Regno Unito. Secondo la dirigenza, il gruppo Eurostar potrebbe trovarsi addirittura in bancarotta in pochi mesi.

