“Troppo odio”, perché Harry e Meghan hanno detto addio ai social network per sempre

Harry e Meghan, duca e duchessa del Sussex, avrebbero abbandonato definitivamente i social network per focalizzarsi sui loro impegni negli Stati Uniti. Lo riporta il Sunday Times che scrive che la coppia non userà più nessun social, compresi Facebook e Twitter, neanche per le loro attività laterali: “Troppo odio in rete”.

