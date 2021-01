Truffa dello specchietto in autostrada, 19enne mette a segno serie di colpi in pochi giorni



Come segnala la stessa polizia, l’impresa è di un ragazzo di 19 anni, beccato dagli agenti della polizia stradale lungo l’autostrada A4 a Vercelli e accusato di essere il responsabile di decine di truffe analoghe. Le vittime erano in genere ragazze che viaggiavano da sole e intimorite cadevano nella trappola. Al giovane sono contestate undici truffe ed è stato arrestato per i reati di truffa e danneggiamento.

