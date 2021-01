Uccide moglie e figlio di 5 anni, gli amici di Riccio: “Diceva frasi strane e spaventose”



Ha ucciso moglie e figlio di appena 5 anni nel torinese. Alexandro Riccio, secondo gli amici, aveva iniziato a dire frasi strane, dal contenuto anche pesante. “Gli abbiamo detto di darsi una regolata, non pensavamo potesse diventare un assassino”. L’asilo del piccolo Ludovico lascia la foto del bimbo in classe in suo onore: “Ora è un angelo che ci guarda dal cielo”

Continua a leggere



Ha ucciso moglie e figlio di appena 5 anni nel torinese. Alexandro Riccio, secondo gli amici, aveva iniziato a dire frasi strane, dal contenuto anche pesante. “Gli abbiamo detto di darsi una regolata, non pensavamo potesse diventare un assassino”. L’asilo del piccolo Ludovico lascia la foto del bimbo in classe in suo onore: “Ora è un angelo che ci guarda dal cielo”

Continua a leggere

Continua a leggere