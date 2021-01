Uccisa a 17 anni, dopo il delitto Morreale ha messo in ordine la sua stanza



Dopo l’omicidio di Roberta ha messo in ordine la sua cameretta. Per il gip che ha ordinato la custodia cautelare per Pietro Morreale, si tratta della “rappresentazione plastica della precisa volontà d’inquinamento delle prove”. Il 19enne è accusato dell’omicidio della fidanzata diciassettenne Roberta Siragusa.

