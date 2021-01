Ufficiale italiano scompare improvvisamente da nave da crociera in Danimarca



Alessio Gaspari, giovane ufficiale italiano di 25 anni, è sparito improvvisamente nel nulla mentre era in servizio su una nave da crociera in Danimarca. A rendere la sua scomparsa molto preoccupante il fatto che abbia lasciato sul posto effetti personali importanti come il telefono cellulare. Una serie di indizi preoccupanti tanto da aver fatto scattare anche le ricerche in mare ma senza esito finora.

Continua a leggere



Alessio Gaspari, giovane ufficiale italiano di 25 anni, è sparito improvvisamente nel nulla mentre era in servizio su una nave da crociera in Danimarca. A rendere la sua scomparsa molto preoccupante il fatto che abbia lasciato sul posto effetti personali importanti come il telefono cellulare. Una serie di indizi preoccupanti tanto da aver fatto scattare anche le ricerche in mare ma senza esito finora.

Continua a leggere

Continua a leggere