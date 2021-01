“Unite dall’amore”, il gruppo italiano di vedove del Covid. “Ormai siamo amiche per la vita”



Anche in Italia esiste un gruppo di sostegno per le vedove del Covid-19. Circa 20 donne da tutta Italia si sono unite nel gruppo online “Unite dall’amore” per elaborare il lutto insieme a persone che hanno vissuto la stessa esperienza. A Fanpage.it, la fondatrice Laura Mambriani parla di un regalo in una tragedia. “Messaggiamo dalla mattina alla sera. Ormai siamo amiche per la vita”.

