Urbino, insegnante fa sesso in Dad. “Chiedo scusa ai miei studenti” e si dimette



Urbino, un insegnante dell’Accademia delle Belle Arti si è lasciato andare in atti sessuali durante una lezione online, convinto di non essere più ripreso dalla telecamera. Il docente universitario, una volta appreso l’accaduto, si è dimesso e si è scusato con gli studenti: “Un errore. Mi scuso con l’istituzione. Chiedo di essere compreso, non giudicato”

