Ursula Von der Leyen: “Con approvazione AstraZeneca un miliardo di dosi di vaccino in Europa”



“All’inizio di questa settimana AstraZeneca ha fatto richiesta all’Ema e, con il terzo vaccino autorizzato in Europa, avremmo un miliardo di dosi disponibili”. A dichiararlo oggi la presidente della Commissione Europea Ursula Von der Leyen. L’approvazione del siero potrebbe arrivare il 29 gennaio, ma solo per gli under 55.

