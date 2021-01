Vaccinare per ultimo chi è già guarito dalla covid, la proposta del professor Galli



“Più di 2 milioni sono in Italia i guariti da Covid-19 che sanno di esserlo. Nessun dato scientifico sostiene la immediata necessità e la sicurezza del vaccino nel loro caso e non abbiamo 4 milioni di dosi per immunizzare i già immunizzati attraverso l’infezione” sostiene Massimo Galli, proponendo di posticipare il vaccino per i guariti fino a quando non ci saranno dati certi.

