Vaccinazione Covid in Italia, le regioni in difficoltà: Lombardia, Calabria e Molise sotto il 5%



Come procede la campagna vaccinale contro il Covid in Italia? A una settimana dalla somministrazione delle prime dosi, sono oltre 118mila gli italiani vaccinati su 479.700 dosi finora consegnate. La Provincia autonoma di Trento e il Lazio sono in testa alla classifica dei territori che hanno effettuato più iniezioni. Fanalino di coda la Lombardia (meno del 3%), insieme con Calabria (3,5%), Sardegna (3,0%) e Molise (1,7%).

