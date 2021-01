Vaccini Covid, Crisanti: “Ritardi Pfizer normali, non bisogna creare allarmismi”



Andrea Crisanti non è preoccupato per i ritardi di Pfizer nella consegna dei vaccini anti-Covid all’Italia: “È normale, l’azienda ha ricevuto un numero enorme di richieste e i loro laboratori hanno avuto dei problemi nella produzione”. L’esperto ricorda l’importanza di rispettare i tempi della somministrazione della seconda dose: “Dati di Israele non sono confortanti”.

