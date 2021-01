Vaccini, il nuovo calendario: a febbraio 2,5 milioni di dosi di Pfizer e Moderna (salvo ritardi)



Tra l’8 e il 22 febbraio in Italia dovrebbero arrivare 2.405.430 dosi di vaccino (1.753.830 Pfizer e 651.600 Moderna). A renderlo noto in una lettera ai presidenti delle Regioni il commissario straordinario Domenico Arcuri, che tuttavia mette le mani avanti: “Non si è alcun modo responsabili e ci si impegna sin da ora a comunicare eventuali non auspicabili modifiche che dovessero pervenire dalle stesse aziende fornitrici”.

Continua a leggere



Tra l’8 e il 22 febbraio in Italia dovrebbero arrivare 2.405.430 dosi di vaccino (1.753.830 Pfizer e 651.600 Moderna). A renderlo noto in una lettera ai presidenti delle Regioni il commissario straordinario Domenico Arcuri, che tuttavia mette le mani avanti: “Non si è alcun modo responsabili e ci si impegna sin da ora a comunicare eventuali non auspicabili modifiche che dovessero pervenire dalle stesse aziende fornitrici”.

Continua a leggere

Continua a leggere