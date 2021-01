Vaccino anti-Covid, Italia contro Pfizer: Avvocatura dello Stato presenta una diffida per i ritardi



L’Avvocatura di Stato ha inviato una diffida formale alla casa farmaceutica per invitarla “ad adempiere ai propri obblighi contrattuali” sulla consegna di dosi del vaccino covid. Si tratta di un primo passo formale ma se no ci sarà risposta il commissario Arcuri nelle prossime ore valuterà ulteriori azioni contro la casa farmaceutica sia in sede nazionale che europea.

