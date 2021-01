Vaccino Covid-19, perché le case farmaceutiche devono essere obbligate a condividere i brevetti



Marc Botenga, europarlamentare belga del gruppo Gue – Sinistra Unita, ha spiegato a Fanpage.it come ci siano già modi legali per obbligare le case farmaceutiche a condividere con altre aziende i brevetti dei vaccini sospendendo il diritto sulla proprietà intellettuale: se lo facessero potrebbero essere prodotte centinaia di milioni di dosi di vaccino in tempi molto più rapidi.

Continua a leggere



Marc Botenga, europarlamentare belga del gruppo Gue – Sinistra Unita, ha spiegato a Fanpage.it come ci siano già modi legali per obbligare le case farmaceutiche a condividere con altre aziende i brevetti dei vaccini sospendendo il diritto sulla proprietà intellettuale: se lo facessero potrebbero essere prodotte centinaia di milioni di dosi di vaccino in tempi molto più rapidi.

Continua a leggere

Continua a leggere