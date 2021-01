Vaccino Covid, nuovo cambio di programma di Pfizer. Arcuri: “Ulteriore incredibile ritardo”



Un “ulteriore incredibile ritardo”: così il commissario per l’emergenza Domenico Arcuri deplorando la decisione di Pfizer di ritardare la consegna delle dosi di vaccino all’Italia previste per questa settimana. Per far fronte alla nuova situazione domani ci sarà una riunione: si pensa a un piano di solidarietà tra le regioni.

Continua a leggere



Un “ulteriore incredibile ritardo”: così il commissario per l’emergenza Domenico Arcuri deplorando la decisione di Pfizer di ritardare la consegna delle dosi di vaccino all’Italia previste per questa settimana. Per far fronte alla nuova situazione domani ci sarà una riunione: si pensa a un piano di solidarietà tra le regioni.

Continua a leggere

Continua a leggere