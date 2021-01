Vaccino covid, report Ema: Pfizer sicuro, decessi anziani non collegati



Nel suo report con i dati aggiornati della campagna vaccinale in Ue, l’Ema ha spiegato che le “segnalazioni di sospette reazioni allergiche gravi non hanno identificato nuovi effetti collaterali” nel vaccino Pfizer. L’Ema ha analizzato anche alcuni casi di decessi di anziani fragili segnalati dopo la somministrazione dell’antidoto ma ha concluso che “i dati non hanno mostrato un collegamento dei decessi alla vaccinazione”.

