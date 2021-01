Variante inglese del Covid, 113 casi a Guardiagrele. Il sindaco: “Non si riesce a trovare l’origine”



La variante inglese continua a diffondersi con insistenza anche in Italia. Il caso più eclatante è quello che riguarda il piccolo paesino di Guardiagrele in provincia di Chieti, in Abruzzo. Qui al momento sono 113 i casi positivi al Covid-19 così come confermato anche dal sindaco Donatello di Prinzio.

