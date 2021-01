Venezia, pescatori intrappolati dal Mose: “Pessima comunicazione, così non va proprio”



Venti pescherecci intrappolati in mare a causa del Mose. Il 31 dicembre, per un’intera mattinata, i pescatori di Chioggia sono rimasti al largo a causa della chiusura anticipata delle paratoie del Mose. Un cortocircuito comunicativo ha lasciato per sette ore i pescherecci in mare aperto: “E se fosse stata burrasca?”

