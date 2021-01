Venezia, si ferma per fare pipì in autostrada ma l’auto si sfrena e lo schiaccia contro il guardrail



Brutta disavventura per un uomo veneto di 74 anni che, dopo essersi fermato lungo l’autostrada A57 per fare pipì, è rimasto a lungo incastrato tra il battitacco e la portiera della sua macchina che, dopo essersi sfrenata, è finita contro il guardrail. Fortunatamente l’anziano non ha riportato gravi conseguenze.

