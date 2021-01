Vicenza, 37enne aggredito, picchiato e ucciso in strada ad Arzignano: fermati due uomini



La vittima è un 37enne che è stato rinvenuto sulla strada in una pozza di sangue e privo di sensi. Gli operatori del 118 hanno provato a rianimarlo e a salvargli la vita trasportandolo d’urgenza e in codice rosso in ospedale dove però purtroppo è morto poche ore dopo a causa delle conseguenze di quel brutale pestaggio. Fermati due uomini.

