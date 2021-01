Video hard in rete per vendicarsi dell’ex fidanzato: 35enne ai domiciliari



Minacce, ricatti e la diffusione, per vendetta, di materiale intimo di carattere sessuale. Per questo una 35enne è stata ristretta ai domiciliari, su ordinanza cautelare emessa dal Gip di Teramo, per atti persecutori e diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti. I fatti sono avvenuti a Teramo, dal novembre 2020.

