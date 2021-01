“Viva i latitanti, viva Riina, spara alla polizia”, vola su Youtube la cantante folk Teresa Merante



“Una luce fioca inizia a lampeggiare, fuggite giovanotti, questa è la polizia! Sparate all’impazzata verso quella brutta compagnia (…) si stanno avvicinando con i mitra in mano, ma non abbiate paura, sono solo quattro pezzenti. Noi siamo i latitanti, noi siamo i più potenti…”. Ecco uno dei versi delle canzoni pro mafia che spopolano in Rete. Teresa con Fanpage non parla, il manager: “Volete solo strumentalizzare”.

