A 13 anni celebrava Hitler: il più giovane terrorista del Regno Unito non andrà in galera



Celebrava Hitler online e diffondeva sul web scritti che incitavano alla violenza contro minoranze quali gli ebrei e la comunità LGBT. Si tratta del più giovane terrorista del Regno Unito, fan della supremazia bianca, che a soli 13 anni già sapeva costruire una bomba. Il ragazzo non andrà in carcere, ma dovrà trascorrere due anni in una comunità rieducativa.

Continua a leggere



Celebrava Hitler online e diffondeva sul web scritti che incitavano alla violenza contro minoranze quali gli ebrei e la comunità LGBT. Si tratta del più giovane terrorista del Regno Unito, fan della supremazia bianca, che a soli 13 anni già sapeva costruire una bomba. Il ragazzo non andrà in carcere, ma dovrà trascorrere due anni in una comunità rieducativa.

Continua a leggere

Continua a leggere