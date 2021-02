A 44 anni muore a causa del Covid. Santeramo piange la maestra Maria



Maria Lobefaro aveva 44 anni e insegnava nella scuola primaria di Santeramo in Colle. La donna è deceduta a causa del Covid-19 dopo 10 giorni trascorsi in ospedale. Per lei suo fratello aveva rilasciato diversi appelli a mezzo stampa per procurare il plasma utile alle cure. La donna potrebbe aver contratto il virus a scuola: proprio tra i banchi, infatti, si registra l’80% dei nuovi casi.

