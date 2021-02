“A Chiusi è arrivata la terza ondata della pandemia”: focolaio Covid partito dalla scuola materna



Nel Comune di Chiusi, in Toscana, è allarme Covid dopo lo scoppio di un focolaio nella scuola materna del Sacro Cuore. Su ottomila cittadini, 56 sono positivi e altri 143 sono in isolamento precauzionale. Pertanto, il sindaco Juri Bettollini ha disposto la chiusura dell’istituto e di tutti i parchi e i giardini pubblici oltre al divieto di consumare cibo e bevande in strada: “Numeri mai avuti, non c’eravamo mai trovati in questa condizione”.

Continua a leggere



Nel Comune di Chiusi, in Toscana, è allarme Covid dopo lo scoppio di un focolaio nella scuola materna del Sacro Cuore. Su ottomila cittadini, 56 sono positivi e altri 143 sono in isolamento precauzionale. Pertanto, il sindaco Juri Bettollini ha disposto la chiusura dell’istituto e di tutti i parchi e i giardini pubblici oltre al divieto di consumare cibo e bevande in strada: “Numeri mai avuti, non c’eravamo mai trovati in questa condizione”.

Continua a leggere

Continua a leggere