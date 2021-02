Abbandona figlio neonato in una busta di plastica: ai domiciliari diventa di nuovo mamma



Aveva abbandonato il figlio appena nato nel parcheggio di un supermercato chiudendolo in una busta di plastica: il piccolo era morto per asfissia e la madre era stata condannata a 14 anni di detenzione, poi divenuti arresti domiciliari in una struttura nel Lazio. Dal rapporto con un altro detenuto, la donna ha avuto un’altra figlia.

