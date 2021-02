Abusa della figlia 14enne e scappa in Svizzera per evitare la condanna. Estradato



Accusato di violenza sessuale nei confronti della figlia di 14 anni, era stato condannato a 6 anni di reclusione per reati di tipo sessuale. L’uomo di 50 anni era scappato in Svizzera per evitare il carcere e lì aveva cercato di nascondersi iniziando una vita come pizzaiolo. Le autorità lo hanno individuato e lo hanno riportato in Italia per scontare la condanna.

