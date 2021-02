Agenti anti sommossa picchiano lavoratori logistica in sciopero: feriti a terra, nessuno li soccorre



È di dieci feriti, tre dei quali sono finiti in ospedale, il bilancio degli scontri avvenuti nella serata di lunedì 1 febbraio a Piacenza all’esterno della sede della Fedex-Tnt dove da diversi giorni è in corso un presidio dei dipendenti della multinazionale della logistica. Sul posto sono intervenuti quaranta agenti in tenuta antisommossa che dopo aver intimato ai lavoratori di sciogliere il blocco hanno iniziato a lanciare lacrimogeni e a caricare il presidio.

