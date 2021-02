Aggiornamento piano vaccini: priorità a 6 categorie nella seconda fase



Il piano per la somministrazione dei vaccini vedrà un sostanziale aggiornamento in fase due: prioritariamente saranno vaccinati i pazienti con malattie oncologiche, respiratorie, autoimmuni e persone che hanno subito trapianti di organi. Per l’ultima fascia dai 18 ai 55 anni sarà utilizzato il vaccino AstraZeneca, mentre i prioritari saranno sottoposti al vaccino che agisce su mRNA.

