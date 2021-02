Agrigento, operatorie sanitario arrestato per violenza sessuale su una una paziente



Un operatore sanitario di una struttura di riabilitazione convenzionata con l’Asp (Azienda sanitaria provinciale di Palermo) è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri del Nucleo operativo radiomobile di Agrigento per il reato di violenza sessuale. Ha abusato sessualmente, più volte, di una paziente ricoverata nella struttura in cui lavorava.

