Al via Safer Internet Day, la rassegna del Telefono Azzurro su uso consapevole del web e infanzia



Partirà lunedì 8 febbraio il Safer Internet Day 2021, la rassegna realizzata dal Telefono Azzurro per un uso consapevole del web da parte di bambini e adolescenti e per costruire insieme a loro un ambiente digitale più sicuro. La due giorni di incontri in diretta streaming coinvolgerà esperti ed accademici insieme a rappresentanti della società civile, istituzioni nazionali ed internazionali, scuole e grandi aziende tecnologiche.

Continua a leggere



Partirà lunedì 8 febbraio il Safer Internet Day 2021, la rassegna realizzata dal Telefono Azzurro per un uso consapevole del web da parte di bambini e adolescenti e per costruire insieme a loro un ambiente digitale più sicuro. La due giorni di incontri in diretta streaming coinvolgerà esperti ed accademici insieme a rappresentanti della società civile, istituzioni nazionali ed internazionali, scuole e grandi aziende tecnologiche.

Continua a leggere

Continua a leggere