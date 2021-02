Allarme varianti Covid: scuole chiuse, dad e classi in quarantena in Abruzzo e nelle Marche



In Abruzzo e nelle Marche è allarme varianti Covid anche tra gli studenti. Per questo, gli amministratori locali hanno deciso che da oggi molte scuole resteranno chiuse. Classi in quarantena nei comuni di Tolentino, Pollenza e Castelfidardo; didattica a distanza alle superiori in Abruzzo fino al 21 febbraio, a Pescara le lezioni in presenza sospese in tutti gli istituti.

