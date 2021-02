Anche Diletta Leotta mette in mostra l’amore con Can Yaman e scrive: “C’era una volta”



Anche Diletta Leotta decide di ufficializzare la sua frequentazione con Can Yaman. La conduttrice sportiva, infatti, pubblica sul suo profilo Instagram, uno scatto che la ritrae insieme all’attore turco in un maneggio e accanto alla foto scrive: “C’era una volta”. Insomma, sembra proprio che tra i due sia scoccata una scintilla destinata a brillare ancora per un bel po’.

