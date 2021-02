Angela da Mondello si sente ingannata da Lele Mora: “Mi ha usata”



Angela Chianello è su tutte le furie con Lele Mora. La signora da Mondello, diventata virale la scorsa estate con il suo motto “Non ce n’è Coviddi”, non vuole più avere più niente a che fare con l’agente perché: “Mi ha ingannata”. Lo scorso novembre i due avevano firmato un accordo di rappresentanza, ma i patti a quanto pare non erano chiari: “Mi ha assicurato che avremmo lavorato insieme, ma non è stato così”.

